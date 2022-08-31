البيت الأبيض: بوتين سيبحث عن أسواق جديدة للطاقة بعد العقوبات على الصادرات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستمر في البحث عن أسواق جديدة للطاقة بعد العقوبات التي فرضناها على هذه الصادرات، وذلك وفقا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

تأتي التصريحات بعد أيام من إعلان دولة روسيا الاتحادية أنها ستعطل خط إمداد الغاز لأوروبا نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام بسبب عطل فني، في الوقت الذي تستعد ألمانيا الاتحادية مع مختلف دول أوروبا في إيجاد بديل للغاز والطاقة من خلال دول إفريقية مثل مصر والجزائر ودول من مجلس التعاون الخليجي مثل قطر، وكذلك الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن الاتفاق النووي، فعقّب البيت الأبيض في البيان العاجل على الاتفاق المعطل مع إيران منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، بعد 3 سنين فقط من إبرامه قائلًا: «العودة للاتفاق النووي مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى، ننتظر الرد الإيراني على مقترحنا للعودة للاتفاق النووي ونشعر بالتفاؤل».

وتطرق بيان البيت الأبيض إلى الوضع بين الصين وتايوان مستطردًا: «الصين تريد تغيير الوضع في مضيق تايوان، وهذا غير مقبول».