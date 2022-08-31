عاجل.. كييف تتهم روسيا بقصف محطة زابوريجيا قبل وصول وفد «الطاقة الذرية»

اتهمت السلطات الأوكرانية، روسيا بقصف قرية مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية قبل وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وتوجه وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوريجيا النووية، اليوم، في زيارة تستمر لأربعة أيام وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بقصف المحطة.

وفد الطاقة الذرية وصل أوكرانيا أمس

ووصل وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا أمس واستقبل الوفد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وطالب المجتمع الدولي، حثّ روسيا على مغادرة المحطة النووية.

وكان زيلينسكى حذر في وقت سابق من استهداف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا النووية أويستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار منها.

وتأتي زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية للمحطة وسط مخاوف من تسرب إشعاعي بسبب قصف المحطة النووية.