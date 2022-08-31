روسيا توقف ضخ الغاز عبر خط رئيسي لأوروبا.. والكرملين: العقوبات السبب

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن العقوبات الأوروبية سبب وقف تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم 1، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الرئاسة الروسية أن موسكو متمسكة بالتزاماتها حول توريد الغاز، لكن العقوبات تمنع ذلك.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا، من أجل الصيانة وسيتسبب فى عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا، بدءا من اليوم وحتى الثالث من سبتمبر، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.

وأوضحت غازبروم أن الإغلاق الجديد ضروري لإجراء صيانة للضاغط الوحيد المتبقي لخط الأنابيب.

وقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

وانخفضت تدفقات الغاز الروسي إلى الصفر اليوم الأربعاء، وجرى الإعلان عن الصيانة الجديدة قبل أقل من أسبوعين.

تفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا

وخفضت روسيا يونيو الماضي، إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى 40%، وخفضتها مرة ثانية إلى 20% في يوليو، ويؤدى خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، في تفاقم أزمة الطاقة في القارة.

وبدأ خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.