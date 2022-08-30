ألمانيا تعلق اتفاقية مع روسيا لتسهيل الحصول على تأشيرات السفر بين البلدين

قالت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، علقت اليوم الثلاثاء، اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا الاتحادية التي أبرمت في عام 2007، والتي تعمل على تسهيل الدخول بين البلدين.

القرار جاء بعد 7 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار تصريح «بيربوك» إلى تغير الموقف الألماني المعلن منذ أيام قليلة بالتنسيق مع الجمهورية الفرنسية بعدم منع حصول مواطني روسيا على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي «شنجن».

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد، اليوم وغدا، في مدينة براج التشيكية، مؤتمرًا من أجل إعلان موقف أوروبي موحد بخصوص التأشيرات الممنوحة لمواطني روسيا، بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي.

وكانت صحيفة «فاينشال تايمز» البريطانية، ذكرت أول أمس الأحد، أن هناك اتجاها داخل الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على روسيا لتشمل تصعيب حصول مواطني روسيا على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي في تصعيد جديد بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ولم يحدد وزراء الخارجية الأوروبية موقف التأشيرات الخاصة بالطلاب أو المرضى أو الحالات الإنسانية أو الأزواج أو أفراد العائلات والأسر الواحدة.

وفي 24 فبراير الماضي، دخلت روسيا الأراضي الأوكرانية وقالت إنه من أجل الحفاظ على مصالحها الجيوسياسية، في الوقت الذي ترفض كييف والاتحاد الأوروبي هذا الأمر ويعتبرونه تعديا على سيادة أوكرانيا التي فقدت شبه جزيرة القرم من قبل لصالح الدب الروسي في عام 2014.

جائحة وحرب وتداعيات اقتصادية

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي لم يستفق العالم فيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» التي أثرت على الدول في الإمدادات الخاصة بالغذاء والطاقة، مما رفع الأسعار حول العالم بشكل جنوني وسط تخوفات من حدوث ركود تضخمي يصيب مختلف الدول دون استثناء.