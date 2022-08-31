رئيس أمناء مؤسسة مؤمنة كامل: دعم 2000 امرأة معيلة لمدة 10 أشهر

قالت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مؤمنة كامل، إن هدف المؤسسة هو التنمية من خلال رؤية الأماكن التي يوجد بها نقص وبحاجة إلى الدعم، وكان التفكير في بلورة هذه الأفكار سواء من الناحية الطبية عن طريق الوقاية والعلاج.

الهدف من المبادرة دعم الأسر الفقيرة

وأضافت «مؤمنة» لـ«الوطن»، أنه خلال المبادرة كان يتم التعاون مع مؤسسة بنك الطعام ومصر الخير في الأعياد وغيرها لدعم الأسر المحتاجة، ولكن بدأ التفكير في الأسر الفقيرة لنقلها من مرحلة الفقر إلى مراحل أخرى، وتم عقد الشراكة مع بنك الطعام لمدة 10 أشهر لدراسة هذه الأسر واحتياجاتهم التي تمكن هذه الأسر من توفير الأموال والاستغناء عن تناول الطعام من الخارج، وتأثير ذلك من الناحية المعنوية على الأسرة.

وأكدت أن جميع المبادرات التي عقدت كانت بهدف توفير المتطلبات الأساسية، وأنه تم تدعيم وحدة غسيل الكلى بـ قصر العيني لتقليل نسبة المرض خاصة في وجود عدد كبير على قائمة الانتظار، والمتابعة مع هؤلاء المرضى أثناء العلاج وبعد العلاج، للمساعدة في محو قائمة الانتظار تماماً، ودعم هذا المستشفى بتوفير كل سبل التعاون بتوفير التحاليل الطبية بأسعار مخفضة أو مجاناً للمرضى، وعقد ورش عمل لتوفير فرص عمل.

دعم 2000 أسرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة

وأوضحت أنه خلال المبادرة سيتم دعم 2000 امرأة معيلة بمحافظة الجيزة لمدة 10 أشهر، من خلال توفير كل سبل الدعم لهم والمستلزمات الغذائية الأساسية لكل أسرة باختلاف عددها، بحيث تكون كافية لهم لمدة شهر كامل، مع استمرار الدعم خلال الـ10 أشهر، وبعد ذلك يتم التقييم لرؤية هل هذه الأسر بحاجة إلى متطلبات أخرى أم لا.