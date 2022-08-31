موعد طرح فيلم «خرجوا ولم يعودوا» بالسينمات

كشف المنتج أيمن كشك عن موعد طرح فيلمه الجديد «خرجوا ولم يعودوا» بالسينمات، ليلحق بالأسابيع الأخيرة من موسم أفلام صيف 2022، وينضم إلى قائمة الأعمال الموجودة في دور العرض حاليًا، والبالغ عددها 7 أفلام.

أوضح أيمن كشك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ فيلم خرجوا ولم يعودوا، سيُطرح في السينمات اعتبارًا من يوم 14 سبتمبر المُقبل، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه بدور العرض، قائلًا: « خرجوا ولم يعودوا.. مش أي فيلم ضحك».

أبطال فيلم «خرجوا ولم يعودوا»

«خرجوا ولم يعودوا» بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

يشهد الفيلم عودة الفنان ضياء الميرغني إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبا، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019.

وكشفت الشركة المُنتجة أنّ فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، للكبار فقط، ومتاح للجمهورلمن هم فوق الـ12 عامًا.

الفيلم يُنافس 6 أفلام متنوعة

ويتواجد في السينمات حاليا، 6 أفلام متنوعة، وهي: «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» لـ تامر حسني.