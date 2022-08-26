التفاصيل الكاملة لفيلم «خرجوا ولم يعودوا» قبل طرحه بالسينما

تستقبل السينمات المصرية، فيلمًا جديدًا يحمل اسم «خرجوا ولم يعودوا»، اعتبارًا من الأسبوع الأول في شهر سبتمبر المقبل، لينضم إلى قائمة الأفلام الست الموجودة بدور العرض حاليًا.

ويتواجد في السينمات حالياً، 6 أفلام متنوعة، وهي: «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» لـ تامر حسني.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لفيلم «خرجوا ولم يعودوا»، قبل طرحه بالسينمات، وهي كالتالي:

- يشهد الفيلم، عودة الفنان ضياء الميرغني، إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، والذي عرض في شهر رمضان لعام 2019.

- الفيلم بطولة دينا محسن ويزو، حسن شتا، خالد عليش، ياسر الرفاعي، ضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة.

- الفيلم من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب

- الفيلم يُعيد الممثل والإذاعي خالد عليش، إلى الساحة الفنية بعد غياب عام تقريبًا، منذ مسلسل أحسن أب، بطولة علي ربيع، في رمضان لعام 2021.

- تدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي.

- حقق البرومو الدعائي للفيلم، نحو 500 ألف مشاهدة، منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل 3 أيام تقريبًا، كما تم طرح البوستر الدعائي للفيلم والذي حمل طابع كوميدي من خلال صورة جماعية لأبطال الفيلم تتوسطهم ويزو ، وتم تصنيف الفيلم للفئة العمرية أكثر من 12 عامًا.