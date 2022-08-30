رنا سماحة تشارك في فيلم «خرجوا ولم يعودوا» بشخصية «العرافة أم حليمة»

تستعد دور العرض، لاستقبال فيلمًا سينمائيًا جديدًا، بعنوان «خرجوا ولم يعودوا»، خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ جرى طرح الإعلان الدعائي له، قبل أيام، وحقق آلاف المُشاهدات.

رنا سماحة «عرافة» في فيلمها الجديد

ومن جهتها، بدأت الفنانة رنا سماحة، التروّيج للفيلم، قبل أيام من طرحه، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ كشفت عن تفاصيل الشخصية التي تُجسدها داخل العمل، موضحة أنَّها تلعب دور «عرافة» تُدعى «أم حليمة».

وطرحت رنا سماحة، البوستر الخاص بشخصيتها، وظهرت بـ«لوك غريب»، كونها مُرتدية عباءة ونظارة، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه بدور السينما.

سامر أبو طالب يُهنئ رنا سماحة

وحرص الملحن سامر أبو طالب، زوج رنا سماحة، على تهنئتها بالفيلم الجديد، قائلًا: «مبروك يا حبيبة قلبى ربنا يكرمك ويرزقك النجاح».

الفيلم بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

يشهد الفيلم، عودة الفنان ضياء الميرغني، إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريباً، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019.