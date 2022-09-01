لوسي لـ«الوطن»: ردود أفعال الجمهور على مسرحية «الحفيد» هون أي تعب

تستعد الفنانة لوسي لانطلاق موسم جديد من العرض المسرحي «الحفيد»، بعد نجاح المواسم السابقة؛ إذ رفعت جميع عروض المسرحية لافته كامل العدد.

وقالت لوسيفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمدلله سعيدة جدا من ردود أفعال الجمهور على العرض المسرحي، وقدمت خلال الفتره الماضية 44 ليلة عرض، ورغم التعب والمجهود في المسرح إلا إنه عند رفع الستارة ومشاهده كم الجمهور الذي جاء خصيصا لحضور العرض كل شيء بيهون».

وأضافت لوسي: «نجاح أي عمل بيهون أي مجهود، رغم إصابتي مرتين، الأولى أثناء العرض الأول في قدمي، عند أداء بعض الرقاصات الاستعراضية في البروفات، والأخرى أثناء العرض، إلا أنني لم اشعر بأي تعب».

مسرحية «الحفيد»

مسرحية الحفيد تدور في إطار كوميدي يناقش العادات والتقاليد الأسرية.

والعرض المسرحي مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وسبق تقديمها خلال فيلم «الحفيد»، وهذه المرة يجرى إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي.

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

فيلم تسليم أهالي

وتشارك الفنانة لوسي ايضا في فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.