أمطار غزيرة على طريق «سفاجا قنا» بالبحر الأحمر

شهد طريق «سفاجا- قنا»، منذ قليل، وعدد من المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر، أمطار غزيرة، وتحديدًا بالكيلو 85، ولم تؤثر على سير حركة السيارات بالطريق.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفع اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، ودفع بسيارات مجلس مدينة سفاجا لمتابعة الموقف أول بأول، والتدخل لمواجهة أي طوارئ.

يمتد طريق سفاجا قنا من مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، إلى محافظة قنا، ويربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد، ويبلغ طوله 160 كيلو متر.

وحذرت هئية الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خلال 72 ساعة مقبلة، على سلسلة جبال البحر الأحمر.