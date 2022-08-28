حالة الطقس غدا الاثنين 29-8-2022 على مصر.. أمطار خفيفة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري

وكشفت الهيئة عن وجود أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ 20 % تقريبًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر الرطوبة في الارتفاع غدًا على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية، وأن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية لشمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 26

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27