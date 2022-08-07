إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - قنا»

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سفاجا - قنا»، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 على طريق «سفاجا - قنا»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغردقة

كانت شهدت مدينة الغردقة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتاكسي جنوب مدينة الغردقة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، واستقرت حالتهم وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

كان اللواء محيي الدين سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتاكسي بطريق المطار، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.