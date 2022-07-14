إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «قنا - سفاجا»

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قنا ـ سفاجا بالكيلو 30.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قنا ـ سفاجا بالكيلو 30، وانتقلت 6 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

إصابة 4 من أسرة واحدة في نجع حمادي

وفي نجع حمادي أصيب 4 أشخاص «زوجان وطفلاهما»، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية قرية هو.

وتلقى مرفق الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بناحية قرية هوّ، في نجع حمادي، وإصابة شروق حسني السيد، 33 عاما، ومحمد محمود فراج، 4 أعوام، وفريدة محمود فراج، عامين ونصف، وعلى ،3سنوات وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

جرى نقل المصابين مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.