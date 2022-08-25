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هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.. ومقتل 3 من المنفذين

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أحمد حامد دياب
02:21 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي

أعلن الجيش الأميركي  مقتل 2 أو 3 من منفذي الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية، في نبأ عاجل نشرته «العربية»، تدمير 3 سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ من سوريا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن القيادة الوسطى الأمريكية، أكدت صباح اليوم الخميس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة، بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا، وأعلنت تحييد 3 ووصفتهم بأنهم منتمين إلى إيران.

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