هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.. ومقتل 3 من المنفذين
كتب:
أحمد حامد دياب
02:21 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
الجيش الأمريكي
أعلن الجيش الأميركي مقتل 2 أو 3 من منفذي الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا.
وأكدت القيادة الوسطى الأميركية، في نبأ عاجل نشرته «العربية»، تدمير 3 سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ من سوريا.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن القيادة الوسطى الأمريكية، أكدت صباح اليوم الخميس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة، بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا، وأعلنت تحييد 3 ووصفتهم بأنهم منتمين إلى إيران.