«الدفاع الأمريكية»: بقايا الطائرة المسيرة المستخدمة في هجوم سوريا تعود لإيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ بقايا الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم على مناطق تابعة لإيران في سوريا 15 أغسطس الجاري، تعود بشكل مباشر لطهران، مشيرة إلى أنّ الدبلوماسية النووية منفصلة عن الردع العسكري في الشرق الأوسط، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

هجمات أمريكية في سوريا ضد إيران

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن غارات جوية ضد الجماعات المدعومة من إيران في سوريا بعد مرور أكثر من أسبوع على سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا تضم ​​قوات أمريكية.

استهداف جماعات مدعومة من إيران

ومن جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي استهدفت جماعات مدعومة من إيران في دير الزور بسوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في البيان، إن الضربات استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.