سبب تأخر وصول جثمان جورج الراسي قبل دفنه.. مديرة مكتب سوريا تكشف الأمر

تأخر وصول جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، على الرغم من بدء مراسم تجهيز كنسية القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، لاستقبال جثمانه وأداء قداس صلاة الجنازة عليه.

سبب تأخر وصول الجثمان

وقالت رنيم الهاشم مديرة مكتب سوريا في مجلة الجرس اللبنانية: «الجثمان كان من المقرر أن يصل الساعة 11 صباحاً، ولكنه تأخر بسبب ارتباكات قليلة حتى وصل الساعة 12، وسوف تكشف التفاصيل كاملة الإعلامية نضال الأحمدية، فهي تجلس بين المعزيين» .

وقد جاء تقرير الطب الطب الشرعي، لجسد الفنان الراحل جورج الراسي، أكّد أنَّ الجثة سليمة، ولكن هناك كسور في القفص الصدري والرأس، وذلك نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.

وفاة جورج الراسي

ورحل عن عالمنا جورج الراسي صباح السبت الماضي في حادث سير، حيث كان في طريقه للعودة إلى لبنان بعد إحياء حفل غنائي ناجح على الحدود السورية اللبنانية.

وكان سبب الحادث هو اصطدامه بحاجز خرساني كبير بشكل قوي، وهو الأمر الذي تسبب في وفاته على الفور ووفاة مديرة أعماله التي تركت 3 أطفال.