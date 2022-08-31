«المركزي»: مؤشر الدولار ارتفع عالميا بنسبة 0.59% في أسبوع

أفادت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي، عن أداء الأسواق العالمية على مدار أسبوع، بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.59%.

وعود الاحتياطي الفيدرالي تدعم سعر الدولار

وأضافت نشرة البنك المركزي، أنَّ وعود مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشارت إلى دعم المزيد من الارتفاعات لأسعار الفائدة، دعمت إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة خلال تداولات الأسبوع الممتد 19 إلى 26 أغسطس 2022.

وتابعت، «بعد الارتفاع المذكور بـ سعر الدولار الأمريكي، سجل بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002، وذلك خلال جلسة الإثنين بداية الأسبوع».

سعر اليورو يتراجع

فيما كشفت نشرة البنك المركزي، عن تراجع سعر العملة الأوروبة الموحدة؛ اليورو، بنسبة 0.71% أمام الدولار الأقوى، ليهبط إلى أقل مستوى له منذ عام 2002 خلال الفترة المُشار إليها.

وأرجعت انخفاض سعر اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار خلال جميع جلسات التداول الخمس لهذا الأسبوع، إلى مخاوف نقص إمدادات الغاز الطبيعي مع قرب دخول موسم الشتاء ليغطي الثلج والصقيع بلدان القارة الأوروبية.

وتابعت، «ساهمت المخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة، في ضعف عملة أوروبا الموحدة؛ اليورو، بشكل رئيسي بعد أن أعلنت شركة الغاز العملاقة (Gazprom- جازبروم) عن تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» لمدة 3 أيام.

سعر الجنيه الاسترليني

فيما خسر سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.72%، ليغلق الأسبوع عند أضعف مستوى له منذ مارس 2020.

وساءت المعنويات في المملكة المتحدة على خلفية صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر أغسطس والتي جاءت أقل من المتوقع.

سعر الين الياباني

وكذلك، سجل سعر الين الياباني هبوطاً بنسبة 0.49% بعد أن تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار المخاوف من اتساع الفارق بين السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.