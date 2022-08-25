رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الدولار يتراجع من أعلى مستوياته خلال 20 عامًا بسبب أسعار الفائدة

كتب:

محمد الدعدع
08:51 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

سجّل مؤشر الدولار الأمريكي 108.3 نقطة، اليوم الخميس، متراجعًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا، حيث تجنب المتداولون القيام بمراهنات كبيرة قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، في ندوة «جاكسون هول»، غدًا الجمعة، والتي يلقي خلالها الضوء على تحركات الفيدرالي الاحتياطي لاستيعاب التضخم.

دعوات لزيادة سعر الفائدة

وعادة ما يعمل المستثمرون على تقييم توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي للقضاء على التضخم عبر رفع سعر الفائدة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، «نيل كاشكاري»، إن أكبر مخاوفه كانت التقليل من حجم ضغوط الأسعار، وأن البنك المركزي يجب أن يكون أكثر تشدداً لفترة أطول إذا استمر التضخم.

وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل بقرار من الاحتياطي الفيدرالي، لمواجهة التضخم.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي في سبتمبر

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول عند 109.33 بنهاية هذا الربع من العام «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بتداول الدولار عند 112.87 في غضون 12 شهرًا.

الدولار أمام سلة العملات

يمكن الحكم على أداء العملة الأمريكية، عبر قياسه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري. 

ويشكل اليورو 57.6% من سلة العملات، يليه الين الياباني بنسبة 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.

اقرأ المزيد:

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2002

الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في 20 عامًا مدعومًا برفع «الفائدة»

الدولار يواصل الصعود عالميا رغم مخاوف التضخم الأمريكي

البنك المركزي المصري يكشف سر تراجع الدولار الأمريكي على مدار 7 أيام

الدولار الأمريكي يتراجع أمام اتجاه «الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر.. الاقتصاد الأمريكي السبب

الليرة التركية تتراجع 0.2% أمام الدولار الأمريكي اليوم

الليرة التركية تسقط قرب أدنى مستوياتها رغم تراجع الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي يستقبل قرار رفع أسعار الفائدة بهبوط مفاجئ

الدولار الأمريكي يتراجع قبل ساعات من قرار «الفيدرالي الاحتياطي»
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.