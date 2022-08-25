الدولار يتراجع من أعلى مستوياته خلال 20 عامًا بسبب أسعار الفائدة

سجّل مؤشر الدولار الأمريكي 108.3 نقطة، اليوم الخميس، متراجعًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا، حيث تجنب المتداولون القيام بمراهنات كبيرة قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، في ندوة «جاكسون هول»، غدًا الجمعة، والتي يلقي خلالها الضوء على تحركات الفيدرالي الاحتياطي لاستيعاب التضخم.

دعوات لزيادة سعر الفائدة

وعادة ما يعمل المستثمرون على تقييم توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي للقضاء على التضخم عبر رفع سعر الفائدة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، «نيل كاشكاري»، إن أكبر مخاوفه كانت التقليل من حجم ضغوط الأسعار، وأن البنك المركزي يجب أن يكون أكثر تشدداً لفترة أطول إذا استمر التضخم.

وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل بقرار من الاحتياطي الفيدرالي، لمواجهة التضخم.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي في سبتمبر

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول عند 109.33 بنهاية هذا الربع من العام «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بتداول الدولار عند 112.87 في غضون 12 شهرًا.

الدولار أمام سلة العملات

يمكن الحكم على أداء العملة الأمريكية، عبر قياسه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

ويشكل اليورو 57.6% من سلة العملات، يليه الين الياباني بنسبة 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.