استقرار نسبي لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل نسبي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، 31 أغسطس 2022، ليتداول عند نفس مستوياته أمس الثلاثاء، بحسب أسعار صرف العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وشاشات التداول اللحظي بالبنوك المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار الأمريكي من البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نسبيًا عند مستوياته المعلنة أمس على موقع البنك المركزي المصري، عند 19.1808 جنيه للشراء و19.2583 جنيه للبيع، كمتوسط سعري لسعر العملة الأمريكية بالسوق المحلية.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري

كذلك، ظل سعر الدولار الأمريكي يتداول أمام الجنيه، عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع داخل شبكة فروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، للفترة المسائية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه ببنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة بفروع بنك مصر؛ ليعرض عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيهاً للبيع خلال فترة التعاملات المسائية اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

فيما يعرض الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي، الجنيه، عند مستوى سعري 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

ولا تزال العملة الأمريكية تُباع بالسوق المحلية عند أعلى سعر شراء داخل بنكي أبو ظبي الإسلامي ومصر إيران، بسعر 19.23 جنيه، وذلك خلال الفترة المسائية اليوم.

أدنى سعر شراء للدولار.. داخل 11 بنكًا

وفي المقابل، وصل أدنى سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى 19.16 جنيه في البنوك الآتية: «العربي الأفريقي» و«البركة» و«بلوم» و«قناة السويس» و«المشرق» و«الكويت الوطني» و«التنمية الصناعية» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«المصرف العربي» و«إتش إس بي سي».