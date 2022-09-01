عاجل.. تايوان تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب جزيرة كينمن

أعلنت القوات التايوانية، منذ قليل، عن إسقاط طائرة مسيرة في جزيرة كينمن، وفق نبأ عاجل أذاعته شبكة «سكاي نيوز».

تطوير المنظومة الدفاعية لتايوان

ونتيجة للمناورات العسكرية التي أجرتها الصين حول جزيرة تايوان، قررت تايوان تطوير منظومتها الدفاعية من خلال إجراء صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة، وتشمل الصفقة 60 صاروخا مضادا للسفن، و100 صاروخ من طراز جو-جو.

اشتعال الأزمة بين الصين وتايوان

وجدير بالذكرأن الأزمة بين تايوان والصين اشتعلت منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان، متجاهلة جميع التحذيرات من الصين، فضلا عن الانتهاك الصارخ لسياسة الصين الواحدة.