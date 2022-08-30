تايوان تطلق أعيرة تحذيرية تجاه طائرة صينية حلقت فوق الجزيرة.. تصعيد جديد

أطلقت تايوان أعيرة تحذيرية باتجاه طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني، وفقا لما أعلن متحدث عسكري بالجيش التايواني.

وأوضح، أن الأعيرة التحذيرية أجبرت الطائرة على العودة إلى الصين، في واقعة هي الأولى من نوعها.

فيما طلبت تساي إنغ وين رئيسة تايوان من الوحدات العسكرية للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، اليوم الثلاثاء، أن تحافظ على هدوئها في مواجهة الرحلات اليومية للطائرات الحربية ومناورات السفن الحربية التي تقوم بها الصين المنافسة، قائلة إن تايوان لن تسمح لبكين بإثارة صراع وفقا لشبكة «ABC» الأمريكية.

رئيسة تايوان تدعو الجيش للهدوء

وواصلت الصين الضغط العسكري على تايوان في الأسابيع التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أوائل أغسطس.

وردت بكين في البداية بمناورات عسكرية كبيرة في المياه والسماء بالقرب من تايوان، وأطلقت صواريخ فوق الجزيرة، سقط بعضها في المنطقة الاقتصادية اليابانية، ما اعتبر تصعيدًا خطيرًا، بينما أرسلت أيضًا سفنًا حربية وطائرات باتجاه الجزيرة بأعداد كبيرة.

وقالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، إن تايوان يجب أن تظل مقيدة على الرغم من الضغوط اليومية من الصين، قائلة «كلما كان جنود العدو أكثر استفزازًا، كلما احتجنا أن نكون أكثر استقرارًا».

وأضافت خلال زيارة إلى مركز البحرية في بينغو، وهي أرخبيل من عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي لتايوان، «لن نسمح لأولئك الموجودين على الضفتين المتعارضتين بصنع صراع بحجة غير مناسبة».

وتتهم الصين القوات الانفصالية التايوانية بخلق حالة من عدم الاستقرار، من خلال رفض مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية في بكين، إن «محاولة قوى استقلال تايوان التماس الدعم الأجنبي، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة، من أجل الاستقلال هي مصدر التوترات الحالية عبر مضيق تايوان».

كما انتقد تشاو زيارة وزير خارجية جواتيمالا ماريو بوكارو إلى تايوان يوم الثلاثاء.

والتقى بوكارو مع تساي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، وأكد دعم بلاده لتايوان، وجواتيمالا هي إحدى الحلفاء الدبلوماسيين الـ 14 المتبقين لتايوان.

وقال: «ستدعم جواتيمالا تايوان دائمًا، لأن لدينا إيمانًا راسخًا بمبادئ السلام والسيادة وسلامة الأراضي».

الصين تواصل الصغوط على تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي

وفي الوقت الذي انتهت فيه أكبر مناورات الصين التي عطلت الصيد والشحن والحركة الجوية، واصلت بكين الضغط في الأسابيع الأخيرة من خلال الرحلات اليومية للطائرات الحربية والملاحة الحربية، غالبًا عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان، وهو ممر مائي يفصل الجزيرة من الصين».

وردت تايوان بتعقب السفن والطائرات، وأصدرت تحذيرات واستخدمت أنظمتها الصاروخية لمراقبة تحركات الطرف الآخر.