ماذا تفعل عند تلف الملصق الإلكتروني؟.. اعرف الإجراء الصحيح

لا تتوقف وزارة الداخلية عن تطوير الخدمات للجمهور، وعندما تزايدت جرائم سرقات السيارات، استعانت الوزارة بالتقنيات الحديثة وتوصّلت إلى تفعيل الملصق الإلكتروني ويكون له مميزات كثيرة من أهما تحديد مسار السيارة في حال سرقتها.

وفي حالة تلف الملصق الإلكتروني يجب على مالك المركبة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها والإبلاغ عن تلف الملصق، فإن المرور سيقوم بإلغاء الملصق القديم واستخراج شريحة جديدة وإعادة تركيبها، وبالتالي تكون المركبة في أمان.

مميزات الملصق الإلكتروني

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظامٍ آلى لفحص المركبات أمنيًا.

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية1K مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

ـ التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

- التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة المرور على الطرق.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- وترسل رسالة نصية عقب كل عملية «خصم - مخالفة - رسوم» تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

قارئ إلكتروني للملصق

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها، ولم تستخدمه والإخطار بها؛ لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.

- يرتبط الملصق بقارئ إلكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.