رابطة السيارات تطالب بخفض غرامة الملصق الإلكتروني.. وتضع روشتة للنهوض بالقطاع

يترقب سوق السيارات المصرية، نتائج المذكرة التي تقدمت بها رابطة تجار السيارات لتخفيض الغرامات الموقعة على المخالفين لوضع الملصق الإلكتروني، ووضع روشتة للنهوض بقطاع السيارات في مصر للعام الجديد 2022، من خلال العمل على استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتوطين صناعة السيارات في مصر، والاهتمام بمنح تسهيلات جمركية وضريبية للشركات العالمية حتى تكون مصر محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس ربطة تجار السيارات، إن وزارة الداخلية شددت على السائقين ومالكي السيارات، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، قبيل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية للمخالفين، الذي يقضي بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، للمخالفين لقرار تركيب الملصق الإلكتروني.

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني

ويبدأ صاحب السيارة في تسجيل البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر، ثم يختار خدمات المركبات، ويضغط على خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، ويتم على الفور سداد رسوم الخدمة المطلوبة.