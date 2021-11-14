ضبط 3 آلاف مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، 3039 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، ضمن عدة حملات مكبرة؛ للتأكد من التزام جميع أصحاب المركبات بتركيب الملصق.

كما تمكنت الجهات المعنية من ضبط 3468 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبات عدم تركيب الملصق

وشددت وزارة الداخلية، على مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها؛ لتركيب الملصق الإلكتروني، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي، يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

أهمية الملصق الإلكتروني

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها سيارة ودراجة نارية ونقل ومقطورة، ومدى أحقية المركبات في السير في المسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق، كما يُتيح الملصق لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، حيث يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

التسهيل على المواطنين في تنقلاتهم على الطرق

كما يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة، وكذلك يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق – الانتظار وغيرها»" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم – مخالفة – رسوم»، تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.