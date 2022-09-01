وفاة ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إثر سقوطه من نافذة مستشفى

أفادت بعض وسائل الإعلام الروسية، بمصرع رافيل ماجنوف، رئيس شركة لوك أويل، منذ قليل، بعد سقوطه من نافذة مستشفى في موسكو، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

وفاة ماجنوف في ظل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن ماجنوف يبلغ من العمر 67 عاما، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، والذي تأتي وفاته الغربية تزامنا مع الحرب بين موسكو وأوكرانيا، وما ارتبط بها من أزمة في مجال الطاقة.