الدفاع الروسية: فشل محاولات أوكرانيا في شن هجوم على خاركيف ومحيطها

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنّ محاولات كييف لشن هجوم مضاد على خاركيف وميكولايف ومناطق أخرى جنوبي أوكرانيا ومحيطها باءت بالفشل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ترحيب بوفد الطاقة الذرية

من جهتها أعلنت موسكو ترحيبها بمقترح تأسيس حضور دائم لفريق خبراء وكالة الطاقة في محطة زابوريجيا النووية.

ووجهت السلطات فى أوكرانيا الاتهامات لروسيا بقصف قرية مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية قبل وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، فى نبأ عاجل، ومن المقرر أن تستقبل محطة الطاقة النووية الوفد الدولي للمراقبة والوقوف على آخر التطورات في أكبر محطة نووية في أوروبا.