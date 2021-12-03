وزير البترول يبحث زيادة أعمال التنقيب مع رئيس شركة «لوك أويل» الروسية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، «دينيس روجاشيف»، نائب رئيس شركة «لوك أويل»، الروسية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والوفد المرافق له، اليوم، لبحث مشروعات الشركة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام قوي منها بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.

الملا يستقبل رئيس شركة «لوك أويل» الروسية للبحث عن البترول والغاز

وخلال اللقاء أكد «الملا»، أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه التقى رئيس «لوك أويل»، على هامش مؤتمر «أديبك»، بالإمارات الشهر الماضي، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة في مصر، كما أكد استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الصناعة البترولية، واستعرض اللقاء تطور أعمال الشركة الحالية في مصر بمنطقتي امتيازها عش الملاحة ومليحة.

600 مليون دولار حجم استثمارات الشركة في مصر

ومن جانبه، أكد «دينيس»، أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها 600 مليون دولار وحالياً تعمل في منطقة عش الملاحة وأيضاً بمنطقة مليحة بالشراكة مع شركة إيني بمنطقة الصحراء الغربية، وناقش خلال اللقاء، آفاق ومجالات التعاون المستقبلي مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها في ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة خاصة وأن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول في مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التي يتم طرحها في مصر، مؤكداً أن شهية الشركة مفتوحة للعمل في مصر.