الصين تمنع 16 مليون شخص من مغادرة منازلهم لمواجهة كورونا

نشرت وكالة أنباء فرانس برس تقريرا يكشف عن قيام الصين، اليوم، بتنفيذ إغلاق سيطال نحو 16 مليون شخص في مدينة تشنجدو الصينية ومنعهم من مغادرة منازلهم لأوقات معينة، حيث تسابق السلطات الصينية الزمن للقضاء على التفشي الجديد لفيروس كورونا في هذه المدينة.

وستصبح مدينة تشنجدو أحدث مدينة صينية تخضع لإغلاق فعّال إذ تظل البلاد مرتبطة باستراتيجية «صفر كوفيد»، والصين هي آخر اقتصاد رئيسي متمسك بسياسة عدم انتشار الفيروس، حيث تقضي على تفشي الفيروسات بإغلاق مفاجئ، واختبارات جماعية وحجر صحي طويل.

إعلان من مدينة تشنجدو بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

وأصبحت مدينة تشنجدو أنّ الواقعة في الجنوب الغربي، أحدث مدينة يعلن إغلاقها، ودعت سلطات المدينة في إشعار رسمي السكان إلى البقاء في منازلهم اعتبارًا من الساعة 6 مساء اليوم لمكافحة موجة جديدة من الإصابات.

وسيُسمح لكل أسرة بإرسال شخص واحد لشراء البقالة والسلع الأساسية يوميًا، بشرط أن يكون نتيجة اختبار كورونا لدى هذا الشخص سلبيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للإشعار.

وقالت إنه سيتم فحص جميع السكان بحثًا عن الفيروس بين الخميس والأحد، وحثتهم على عدم مغادرة المدينة إلا للضرورة القصوى.

الوضع الحالي للسيطرة على الوباء غير طبيعي ومعقد

وجاء في الإعلان أن الوضع الحالي للسيطرة على الوباء غير طبيعي ومعقد وكئيب، مضيفًا أن الإجراءات تهدف إلى وقف انتشار تفشي المرض بشكل حاسم وضمان صحة جميع المواطنين.

وقالت حكومة مدينة تشنجدو في إشعار منفصل إن المدينة سجلت 157 إصابة محلية جديدة، اليوم، منها 51 لم تظهر عليها أعراض.

مشكلات في العام الدراسي الجديد أمام أطفال 10 مدن

ويواجه الأطفال في 10 مدن ومقاطعات على الأقل اضطرابًا في العام الدراسي الجديد حيث تجبر ضوابط الوباء المدارس على التحول إلى تدابير مثل التعلم عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن وسيلة إعلامية تابعة لصحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة.

وأمرت شينينج، عاصمة مقاطعة تشينجهاي الغربية ويقطنها 2.5 مليون شخص، المدارس بإجراء دروس عبر الإنترنت، وشرعت في حملة اختبار جماعي، وطلبت من السكان في منطقتها الحضرية الرئيسية العمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام.

استراتيجية الصين مع كورونا.. لا تسامح مع الفيروس

وتتمسك الصين باستراتيجية عدم التسامح مع الفيروس على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن سلالة أوميكرون سريعة الانتشار، وأيضا القلق من أن النهج هذا ربما يخنق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

وفي الشهر الماضي، احتج المسافرون في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية بعد أن تقطعت السبل بأكثر من 80 ألف سائح في منتجع بسبب تفشي فيروس كورونا.