فيروس كورونا يتفشى في الصين مجددا ومخاوف من تكرار سيناريو 2019

عادت الصين للواجهة، تزامنا مع تفشى جديد لفيروس كورونا في البلاد، ما أعاد للأذهان سيناريو 2019 الذي شهد أول ظهور للفيروس في بكين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في العاصمة الصينية بكين، اليوم الإثنين، تسجيل 220 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس، بينها 89 حالة ظهرت عليها أعراض و131 حالة دون أعراض.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة أول أمس و134 إصابة مصحوبة بأعراض و141 إصابة دون أعراض، دون وفيات جديدة، ليصل المصابون بالفيروس في البلاد إلى 5226 مصابا وفقا لوكالة أنباء «رويترز»، وحتى يوم الجمعة الماضي، ظهرت الأعراض على 224882 حالة إصابة بكورونا

بكين: إجراء فحوص للملايين وعزل آلاف المصابين

وقالت الحكومة إن العاصمة الصينية بكين سجلت 29 حالة إصابة محلية جديدة، مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق، و22 حالة محلية جديدة دون أعراض مقابل 31 حالة في اليوم السابق، فيما أعلنت بكين عن إجراء فحوصات للملايين وعزل آلاف الحالات.

وقال متحدث باسم الحكومة الصينية إنّ بكين تشهد تفشي فيروس كورونا وأجرى المركز التجاري بشنغهاي، اختبارات جماعية لاحتواء قفزة الحالات المرتبطة بصالون تصفيف الشعر وفقا لشبكة «صوت أمريكا».

جاء هذا الإعلان بعد تشديد جديد لقيود كورونا في بكين منذ الخميس الماضي، مع إغلاق منطقتين على الأقل، في حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقًا للمعايير العالمية، إلا أنها تحافظ على سياسة خالية من كورونا مشيرة إلى الحاجة إلى حماية كبار السن والنظام الطبي، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأخرى التعايش مع الفيروس.

وأوضح «شو هيجيان»، المتحدث باسم حكومة بلدية بكين في إفادة صحفية، أن التفشي الأخير شديد الانفجار بطبيعته وواسع النطاق، فيما لم تعلن المدينة عن قيود جديدة لكن إدارة الرياضة في بكين قالت لاحقًا إن جميع الأنشطة الرياضية خارج الحرم الجامعي للشباب ستُلغى اعتبارًا من يوم الأحد، ما أعاد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى حالة من القلق.

بكين خففت القيود قبل أقل من أسبوعين

وخففت بكين القيود قبل أقل من أسبوعين والتي كانت قد فُرضت لمكافحة تفشي كبير بدأ في أبريل وتم إغلاق العديد من الأحياء في العاصمة، وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.

في السياق أظهرت بيانات الحكومة المحلية أن شنغهاي أبلغت عن 11 حالة أعراض محلية جديدة، مقارنة بـ 10 حالات في اليوم السابق، و26 حالة محلية جديدة دون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.