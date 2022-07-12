النفط يتراجع مع تجدد فيروس كورونا في الصين.. كم وصل سعر البرميل؟

شهدت أسعار النفط تراجع اليوم الثلاثاء، إذ ألقت قيود «Covid-19» الجديدة في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بثقلها على توقعات الطلب على الوقود.

أسعار خام برنت والخام الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.86 دولار أو 4.5٪، إلى 102.24 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.16 دولار بتراجع 4.7٪.

مخاوف الركود واستمرار تباطؤ الطلب

قال محللون من مجموعة أوراسيا الاستشارية في مذكرة، المخاوف المتزايدة من الركود واستمرار تباطؤ الطلب في الصين تدفع أسعار النفط للانخفاض، على الرغم من أن أرصدة العرض والطلب الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر، بحسب «CNBC».

قيود جديدة خاصة بجائحة كورونا

تتبنى العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة خاصة بجائحة «Covid-19»، من توقف الأعمال إلى الإغلاق لكبح الإصابات الجديدة حيث تم اكتشاف المتغير BA.5.2.1 شديد العدوى في البلاد.

العقوبات الغربية على روسيا

عطلت العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، عطلت التدفقات التجارية للخام والوقود.

وتقلصت إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مورد رئيسي للنفط والوقود والغاز الطبيعي إلى أوروب التي تعاني فيها التجار والمرافق.

تراجعت المخاوف من حدوث خلل في نظام اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC) بعد أن ألغت محكمة روسية يوم الاثنين حكمًا سابقًا بتعليق العمليات في خط الأنابيب لمدة 30 يومًا.

ومع ذلك، لا يزال التجار والمحللون يخشون أن تعلق روسيا خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من كازاخستان إلى البحر الأسود مما قد يؤدي إلى تعطيل 1٪ من إمدادات الخام العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تتناقص مع ضخ معظم المنتجين بأقصى طاقة، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح قضية زيادة إنتاج النفط من أوبك عندما يلتقي بقادة الخليج في السعودية هذا الأسبوع.