مدبولي يتفقد إنشاء «محطة تحيا مصر» لاستقبال 1.5 مليون حاوية بضائع سنويا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ «محطة مصر»، إحدى محطات التداول الضخمة الجاري العمل على تنفيذها في ميناء الإسكندرية.

تداول 100 ألف سيارة سنويًا

وقال الفريق كامل الوزير، في عرض لرئيس الوزراء، إنَّ المحطة تقع على مساحة 560 ألف متر مربع بحجم تداول 100 ألف سيارة سنويًا، و1.5 مليون حاوية، و2 مليون طن بضائع.

وأضاف وزير النقل أنَّ المحطة تنفذ بتكلفة نحو 9.5 مليار جنيه.