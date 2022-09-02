5 أيام مشمسة تسمح بنزول البحر في شواطئ بورسعيد

تشهد الـ5 أيام المقبلة في محافظة بورسعيد طقسًا مشمسًا يسمح بنزول البحر والاستمتاع بالطقس المعتدل طبقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

ووفقا لتقارير الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تتراوح ما بين 26 درجة إلى 30 درجة وتصل درجة الرطوبة إلى 77% كما تبلع حركة الرياح 9 كم في الساعة وهي تسمح بالصيد والسباحة.

شاطىء بورسعيد مجاني للزائرين

ويعتبر شاطئ بورسعيد آمنًا بخلاف شواطئ أخرى تزيد فيها حركة الدوامات المائية، والتي تشكل خطرًا على الزوار والمصطفين وأهالي المحافظة.

وشاطىء بورسعيد هو شاطئ مفتوح ومجاني لجميع الزائرين للسير عليه أو السباحة فيه إلا فقط بتأجير الشماسي والكراسي، وذلك في حالة الرغبة في الجلوس عليه وأسعارها أسعار في متناول الجميع.

التوقيت المناسب لنزول مياه البحر

ووفقا لتقارير الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، فإن فترة الصباح من بعد الفجر، وقبل الظهيرة هي أوقات مناسبة للسباحة حيث تكون مياه البحر هادئة جدًا «حصيرة» كما يطلق عليها أهالي بورسعيد، كما لا ينصح أطباء الجلدية بنزول مياه البحر في فترة الظهيرة لأن أشعة الشمس في هذه الفترة تكون ضارة، بينما يرتفع الموج تدريجياً في الفترة ما بين العصر والمغرب نتيجة لسرعة الرياح في هذا التوقيت، وبعدها يعود منسوب مياه البحر إلى هدوئه ويطلق عليه الصيادين الرياح «عششت».