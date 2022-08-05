غرق شاب أثناء الاستحمام في شاطئ بورسعيد.. جار البحث عن الجثمان

غرق شاب في ساعة مبكرة صباح اليوم في شاطئ غرب بورسعيد، بجوار المطار أثناء نزوله للاستحمام في البحر.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بغرق شاب

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق العربي إبراهيم محمد الطناحي، 27 سنة، امام مطار بورسعيد خلف كافتيريا دبي، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب المتوفى كان برفقة أصدقائه، وأنه تركهم ونزل البحر وحده وانتظروا خروجه ولم يظهر، فاتصلوا بالنجدة، وجار البحث عن جثمان الضحية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت باستدعاء شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

مصدر: الشاب نزل للسباحة قبل تواجد المنقذين

وقال مصدر مسؤول بإدارة شاطىء بورسعيد إن الشاب تواجد مع أصدقائه ونزل البحر في السادسة صباحا قبل تواجد المنقذين على الشاطئ، ومواعيد تواجد المنقذين المقررة في الثامنة صباحا، حيث يمنع نزول الزائرين للبحر قبل هذا الموعد.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت غرق طفل قادم من الشرقية وتم استخراج جثته بعد يوم من غرقه، كما غرق طفل آخر عمره 4 سنوات داخل حمام السباحة بمصيف المعلمين السياحي بحي الزهور.