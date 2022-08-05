العثور على شاب زعم أصدقاؤه غرقه في شاطئ بورسعيد

قال طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إن الشاب الذي زعم أصدقاؤه غرقه أثناء نزوله البحر بشاطئ غرب بورسعيد بجوار المطار، تم العثور عليه، ولم يغرق، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة الزهور للتحقيق معه حول الواقعة.

إخطار بغرق شاب في بحر بورسعيد

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطار من إدارة شاطئ بورسعيد يفيد بغرق شاب يدعى «العربي إ م ال»، 27 سنة، بالقرب من مطار بورسعيد.

وأجرى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات التي أظهرت أن الشاب كان برفقة أصدقائه وأنه تركهم ونزل البحر وحده للسباحة وبحثوا عنه وانتظروا خروجه ولم يجدوه، فاتصلوا برجال الشرطة للإبلاغ بالواقعة، فقام رجال الإنقاذ البحري بالبحث عن جثة الشاب، حيث نزل الغواصون إلى عمق المياه للبحث عنه ولم يجدوه.

الشاب نزل البحر قبل الثامنة صباحا

وأوضح مصدر مسؤول بإدارة شاطئ بورسعيد، أن الشاب كان متواجد مع أصدقائه ونزل البحر في السادسة صباحا قبل تواجد المنقذين على الشاطئ الذين يبدأون عملهم في الثامنة صباحا، حيث يمنع نزول الزائرين للبحر قبل هذا الموعد.