«التضامن» تنفذ تدريبا لتطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلا مأوى

نفذ فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، دورة تدريبية لتطوير منظومة تلقي البلاغات عن الأطفال والكبار بلا مأوى، في إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلا مأوى، وسرعة فحص شكاوى المواطنين وتطوير أساليب تلقى الشكاوى وتوثيقها.

برنامج التفاعل المباشر مع المواطن

ونظمت الورشة التدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية، تدريبا على المنصة التفاعلية لاستقبال البلاغات باستخدام برنامج التفاعل المباشر مع المواطن Rapid Pro، لتلقي بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، حيث افتتح الورشة: اللواء أحمد غالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمنظومة الشكاوى، ورانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، وأحمد شاهين، مستشار البرمجيات بالوزارة.

وشهدت الورشة تدريب رؤساء الفرق على التعامل مع البرنامج وكيفية استقبال الشكاوى المرسلة، وكيفية إدخال الشكاوى الجديدة التي ترد من مصادر أخرى مثل السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة.

تطوير طرق وأساليب تلقي الشكاوى

كما تمت مناقشة أهمية البرنامج خاصة في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نحو تطوير طرق وأساليب تلقي الشكاوى، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تقابل الفرق فى تعاملها مع الحالات بلا مأوى وطرق حلها، إضافة لتسليم رؤساء الفرق تابلت مزود بشريحة موبايل لتفعيل البرنامج لتلقى الشكاوى والرد عليها بشكل موثق ومتطور.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي، شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن 16439، وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.