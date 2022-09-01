محامي المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف يطعن على حكم إعدام موكله

تقدم دفاع المتهم بقتل نيرة أشرة بمذكرة طعن على حكم إعدامه المتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة» بمحكمة جنايات المنصورة.

كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، قضى حضوريًا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل إسماعيل عوض الله قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقًا، عما أُسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

توافر نية القتل

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بقتل نيرة أشرف بالإعدام توافر نية القتل وسبق الإصرار لدى المتهم، مشددة على أنّ نية القتل وظرف سبق الإصرار قائمان في حق المتهم مُتحققان في ‏الدعوى، مِن تَوافُر الدافع على الانتقام من المجني عليها التي رفضَت ‏مُحاولاته المُستميتة في أن تكون شريكته في الحياة، ومن استحكام الخلافات ‏بينهما مُنذ عام ونصف سابقة على الحادث.

تَوافُر الدافع على الانتقام

وأوضحت المحكمة أن نية القتل وظرف سبق الإصرار قائمان في حق المتهم مُتحققان في الدعوى، وذلك مِن تَوافُـر الدافع على الانتقام من المجني عليها التي رفضَت مُحاولاته المُستميتة في أن تكون شريكته في الحياة، ومن استحكام الخلافات بينهما مُنذ عام ونصف سابقة على الحادث، حتى بلغَت حَدَّ الغِلِّ والرغبة في الانتقام منها بالقتل ثأرًا لكرامته.