استئناف المنصورة الاقتصادية تؤيد حبس المتهمين بتصوير جثة نيرة أشرف

أصدرت محكمة استئناف جنح الاقتصادية بالمنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حكمها بحبس 3 متهمين بتصوير جثة الطالبة نيرة أشرف، عقب وصولها إلى استقبال مستشفى المنصورة التخصصي، لمدة 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه بحق كل متهم، وتأييد فيما قضى به فى الدعوى المدنية، وذلك تأييداً لحكم محكمة أول درجة في نفس القضية.

حبس ممرضتين وشاب 6 شهور

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع غيابيا بالنسبة لكلًا من: «أنوار م. أ.»، وحضوريا لكل من: «منى أ. ع.»، ممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي، والمتهم الثالث المدعو «اندرو س. ز.»، برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فى الدعوى الجنائية، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المستأنفين المصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.

تفاصيل حكم أول درجة بحق المتهمين

كانت محكمة اول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ.

وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد قرر احالة الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها امام بوابة جامعة المنصورة " توشكي" وذلك يوم الاثنين الموافق 20 يونيو.

بيان النيابة العامة حول واقعة تصوير جثة نيرة أشرف

وأصدرت النيابة العامة بياناً اكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويراً لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه جرى التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.