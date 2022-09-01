فرنسا تقرر عودة منح التأشيرات للتونسيين بشكل طبيعي

قررت السلطات الفرنسية، مساء أمس، عودة منح التأشيرات للتونسيين القادمين إلى فرنسا، بشكل طبيعي بعد نحو عام من قرار خفض عدد تأشيرات دخول البلاد للتونسيين، ونقلت وكالة فرانس برس عن جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، عقب مكالمة هاتفية بينه وبين توفيق شرف الدين، نظيره التونسي، أنه صدر قرار بعودة منح التأشيرات للتونسيين، بأثر فوري.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، اتفق كل من «دارمانين» و«شرف الدين»، في الإعلان المشترك على القيام بإجراءات تقييم للتعاون بشأن جميع القضايا التي يهتم بها البلدين عند حلول نهاية العام الحالي

خفص منح التأشيرات للتونسيين مع إجراءات مماثلة لمواطني المغرب والجزائر

وكانت الحكومة الفرنسية، أصدرت قرارات خلال العام الماضي بهدف خفض منح التأشيرات إلى التونسيين القادمين إلى فرنسا، كما اتخذت إجراءات مماثلة تجاه مواطني كل من الجزائر والمغرب، من أجل تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى التعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، علاوة على تسهيل عودة مواطني دول المغرب العربي الذين يتم طردهم من فرنسا، وعقب تنفيذ تلك القرارات رفضت السلطات الفرنسية 30% من نسبة التاشيرات المطلوبة من قبل المواطنين التونسيين، وكذلك نسبة 50% من التأشيرات التي طلبها مواطنو المغرب والجزائر.

ماكرون: ترحيل 100% من مرتكبي الجرائم والإرهاب

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم وعودا في بداية ولايته الأولى بتنفيذ قرارات تتعلق بترحيل 100% من اللاجئين لجميع البلدان المعنية، وخلال شهر يونيو 2021، طلب ماكرون من الحكومة الفرنسية أن تتخذ إجراءات تتميز بالسرعة الشديدة، في هذا المجال، مع الوضع في الاعتبار أن الأولوية في ترحيل الأجانب المتورطين في أعمال إرهابية، أو تم إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب بسبب التطرف، أو من قاموا بارتكاب اعمال وجرائم وجنح وغير ذلك من الانتهاكات

وخلال شهر سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن خفض التأشيرات وفي نفس اليوم قامت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية مارين لوبان، بإعداد مسودة لمشروع يتعلق بتنظيم استفتاء على إجراءات بشأن الهجرة، وبخاصة أن الحملة التمهيدية للانتخابات الرئاسية الفرنسية قد جعلت موضوع المهاجرين إلى فرنسا في صدارة الموضوعات.