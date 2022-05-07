ماكرون خلال حفل تنصيبه لرئاسة فرنسا: نسعى لتقوية قدرات الجيش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية: «نسعى لتقوية قدرات الجيش الفرنسي خلال المرحلة المقبلة».

وبدأت منذ مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية جديدة، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها.

ماكرون: سأعمل على بناء فرنسا قوية

وأضاف «ماكرون»: «سأعمل على بناء فرنسا قوية»، متعهدا بالعمل من أجل جميع الفرنسيين مع تنصيبه رئيسا لولاية ثانية.

وهزم إيمانويل ماكرون اليمينية المتطرفة مارين لوبان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت أبريل الماضي.

ماكرون يشكر الفرنسيين

وحصل الرئيس ماكرون على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8% لزعيم التجمع الوطني، وبعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا، قدم ماكرون، الشكر للفرنسيين.