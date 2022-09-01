187 عارضا يشاركون في مبادرة «أهلا مدارس» بالأقصر.. تخفيضات تصل لـ25%

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المديرية تستعد خلال الأسبوع المقبل لافتتاح معرضين لمبادرة «أهلا مدارس»، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وذلك من خلال اختيار العارضين.

وذكر، أن المعرض الأول سيكون بالسوق الحضري بمنطقة أبو الجود، والآخر في مدينة إسنا جنوب المحافظة، بنسبة تخفيضات تصل إلى 25٪، وتستمر لمدة شهر بعد بدء الدراسة بأسبوع.

187 محلا ومكتبة تشارك في معارض «أهلا مدارس»

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر لـ«الوطن»، إن قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوع منح الفرصة لتجميع أكبر قدر ممكن من العارضين، ما يسهم في التنافسية وتخفيض الأسعار وتنوع السلع والمستلزمات المدرسية، مثل الحقائب والكراسات والأحذية والملابس والاقلام وغيرها.

وذكر أن نحو 187 محلا تجاريا ومكتبة ستشارك في معارض «أهلا مدارس» على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وسيتم الإعلان عنها، وتعليق بانرات عليها شعار المبادرة على كل الأماكن المشاركة، تحت إشراف المديرية، مؤكدا أن مشاركة المحلات والمكتبات جاء تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للنفقات.

مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إقامة المعارض

وأوضح وكيل وزارة مديرية التموين بالأقصر، أنه خلال إقامة المعرضين سيتم مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء بهما، طبقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك عبر اختيار أماكن مناسبة لتوفير الطاقة.