«حماية المستهلك»: معارض «أهلا مدارس» تضم منتجات تصدير بأسعار تنافسية

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض «أهلا مدارس»، حققت المعادلة السحرية لأي نجاح، وهو ما شاهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده لأحد المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية، بخصومات تصل لـ50%.

حسام الدين: القيادة السياسية وجهت بالاستعانه بمنتجات التصدير

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل المنتجات المعروضة في المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجهت القيادة السياسية، أن يكون المنتج النهائي المباع للمواطنين منه ما يخص بالتصدير.

حسام الدين: منتجات أهلا رمضان بأسعار تنافسية

واستطرد: أن «معرض أهلا مدارس مش مجرد منفذ للأسرة المصرية من محدودي الدخل، لكنه أصبح مصدرا من مصادر التطور الصناعي في مصر وقدرت الدولة بيه توفر منتج جيد جدا بأسعار تنافسية مع الشركات العالمية، وأغلب العارضين هما المصادر الرئيسيين للمصانع وتجار الجملة، وفي المعارض أدوات مكتبية ومستلزمات كمبيوتر وملابس وأحذية بجودات عالية تنافس أعلي المنتجات».

وأوضح أن الجهاز هو المسؤول الأول لتنظيم معارض أهلا مدارس باعتباره أحدى الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تنظيم المعرض عبر التدقيق في اختيار العارضين، والتأكد على أن الخصومات الموجودة على السلع حقيقية وليست وهمية، ويتم اتخاذ الإجراءات مقابل أي مخالفة تتم خلال فترة عقد المعرض.

وتابع: «أحنا عندنا مكان جوه المعرض والفريق الرقابي موجود في كل المعارض للمراقبة».