أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس 2022.. تبدأ من 8 جنيهات

شهدت أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس 2022، تخفيضات عن أسعار نفس السلع في المكتبات الخارجية بنسبة تبدأ من 20% وتصل إلى 30% من قبل الشركات العارضة بناء على اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية، لمشاركة العارضين في المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفقة وزراء التموين والصناعة واتحاد الغرف وجهاز حماية المستهلك.

أسعار الأدوات في معرض أهلا مدارس 2022

وتراوحت أسعار الشنط والأحذية والمستلزمات الورقية في معرض أهلا مدارس 2022، كالتالي:

أسعار الشنط محلية الصنع من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

أسعار الكشكول 40 ورقة من 8 إلى 12 جنيهًا.

دستة الكراسات عدد 10 كراسات 45 جنيهًا.

دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهًا.

الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهًا.

دستة الأقلام الرصاص عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهًا.

دستة الأقلام الفرنساوي عدد 12 قلمًا بـ 15 جنيهًا.

أسعار الأحذية من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه من 50 إلى 150 جنيهًا.

اللانش بوكس من 70 إلى 180 جنيهًا.

معرض أهلا مدارس حتى يوم 10 سبتمبر

ويستمر معرض أهلا مدارس 2022 حتى يوم 10 سبتمبر في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمقر المعرض الرئيسي في القاهرة، فضلًا عن تواجد 23 معرضًا فرعيًا على مستوى 27 محافظة، مع توفير ما يقرب من 27 سيارة متنقلة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين في القرى والمراكز.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور صباح غد الخميس، لشراء المستلزمات المدرسية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 10 مساءًا لمدة 10 أيام، إذ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه من الصعب مد فترة المعرض بعد هذه المدة، نظرًا لإقامة معرضًا آخر في نفس المكان بقاعة جهاز المشروعات.