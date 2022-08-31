«التموين»: مد فترة عمل معارض «أهلا مدارس» لبداية أكتوبر

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح 800 مركز من معارض «أهلا مدارس»، الأمر الذي يعتبر سابقة لم تحدث من قبل، منها 23 معرضا رئيسيا في المحافظات، و119 فرعيا، فضلا عن 33 شادرا، و27 قافلة أو سيارة متحركة، و500 مكتبة مشاركة.

كمال: نسبة المكون المحلي 70% بجودة عالية

أضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن التخفيضات تتراوح بين 25 لـ50%، وعدد العارضين في المقرات الرئيسية للمعارض، وصل لـ200 شركة، ونسبة المكون المحلي فيها 70% بجودة عالية.

كمال: فيه جزء مخصوص لذوى الهمم

واستطرد: «جمعنا كل مستلزمات المدارس والأحذية والشنط، وفيه عيادة للرمد للكشف على الأطفال مع أولياء أمورهم والأسنان، وفيه جزء مخصوص لذوى الهمم لمنتجاتهم الحرفية أو اليدوية، وسيفتح للجمهور بداية من الغد، حتى 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء بكل المسلتزمات وبتخفيضات كبرى».

وأوضح أنه وبعد انقضاء الـ10 أيام سيعود العارضين إلى أماكنهم الطبيعية، فيما سيستمر المعرض لنهاية الشهر بنفس نسب التخفيضات والبنر الخاص بمعرض «أهلا مدارس»، «ده بيجي تزامنا مع قرار وزير التربية والتعليم بأن الدراسة ستبدأ في 1 أكتوبر، ودي فرصة أن المواطن يجيب كل مسلتزماته خلال شهر سبتمبر».