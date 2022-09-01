«إيجاس» تنظم ورشة عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

يباشر قطاع البترول والثروة المعدنية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للهيدروجين منخفض الكربون في مصر بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية Advisian المعين من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لبحث فرص إنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في مصر وفرص التصدير للأسواق الدولية وتوطين صناعة الهيدروجين والصناعات التكميلية له في ضوء توافر الامكانات الوطنية واقتراح التنظيمات والتشريعات والقوانين اللازمة لعملية تداول وتسعير ونقل وتخزين الهيدروجين والتى من المتوقع الإنتهاء منها قبل استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ورشة عمل حول استراتيجية إنتاج الهيدروجين

وفى هذا الإطار قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس بتنظيم ورشة عمل يومي 24 و25 أغسطس بمقر الشركة بحضور الدكتور سمير محمود القرعيش نائب رئيس شركة إيجاس لتحول الطاقة والاستدامة، والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية، وممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكذا ممثلين من شركة Advisian العالمية وبنك إعادة الإعمار والتنمية EBRD بهدف متابعة تطور أعمال الإعداد للإستراتيجية والإتفاق على الرؤى والأهداف الإستراتيجية لصناعة الهيدروجين فى مصر وذلك بالإضافة إلى دراسات الحالة التى سوف تضمنها الإستراتيجية.

وأكد الدكتور القرعيش أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بهذا الشأن من خلال وضع تفعيل طاقة الهيدروجين منخفض الكربون كهدف استراتيجي وقومي لمصر خاصة بعد الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نهاية العام الجاري 2022، وذلك بهدف خفض انبعاثات الكربون، كما وقعت مصر العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء التنمية المحليين والدوليين لبحث فرص إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر.

الوفاء بالطلب المحلي والإقليمي والعالمي على الهيدروجين

وأضاف أن مصر لديها إمكانات متميزة تتمثل في مصادر طبيعية وطاقات متجددة وموقع استراتيجي وعدد من الموانئ الهامة على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إلى جانب توافر بنية تحتية يمكن الإعتماد عليها من شبكات الغاز الطبيعى بأطوال تتعدى 66 ألف كيلو متر وبسعة 250 مليون متر3/ يوم تمتد من شمال إلى جنوب البلاد وتسهيلات الغاز المسال «3 وحدات إنتاجية فى دمياط وإدكو بطاقة إجمالية 12مليون طن»، وذلك بالإضافة إلى خبرات محلية فى إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوى فى بعض الصناعات مما يؤكد ضرورة تواجد مصر مبكراً في السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون والصناعات القائمة عليه اعتماداً على نقاط القوة لديها وإمكاناتها.

كما أكد أنه يتم التوسع فى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون بعد الإعلان عن الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتى من خلالها سيتم تحديد الأولويات والفرص والتحديات