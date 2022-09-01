انطلاق معرض «أهلا مدراس» في كفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ50%

أعلن حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أنه يجرى افتتاح مساء اليوم الخميس معرض «أهلا مدارس» بحي الـ47 عمارة بمدينة كفر الشيخ بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات العاملة في هذا الشأن.

تخفيضات تصل لـ50 %

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معرض «أهلا مدارس» بكفر الشيخ سيوفر مستلزمات متنوعة من شنط المدارس، والملابس الخاصة بها والكراسات والأقلام وجميع ما يلزم أبنائنا التلاميذ، والطلاب خلال العام الدراسي الجديد وبتخفضيات تصل إلى 50% على بعض مستلزمات الشراء، وذلك من خلال معرض «أهلا مدارس» بحي الـ47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

تعاون مشترك مع مديرية التموين

أوضح أيضا أنه يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة التجارية بكفر الشيخ من جانب، وبين مديرية التموين بالمحافظة برئاسة المحاسب عماد حبيب، مدير المديرية من جانب آخر، وذلك بهدف إنشاء عدد من معارض «أهلا مدارس» بمراكز ومدن المحافظة تخفيفا على المواطنين من أعباء ومتاعب السفر.