افتتاح 3 معارض لـ«أهلا مدارس» في دمياط اليوم.. تخفيضات تصل لـ39%

تفتتح الغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط، عصر اليوم الخميس، معرض مهرجان العودة للمدارس، والذي تقيمه الغرفة التجارية بمدينة دمياط الجديدة، ليكون ثالث معرض تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بعد معرض شارع الجلاء بمدينة دمياط، ومعرض آخر بمدينة فارسكور، بإجمالى 68 عارضا بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 39%.

الزيني: 50 عارضا في معرض «أهلا بالمدارس»

وقال محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المعرض يضم أقساما متنوعة من الزي المدرسي والمستلزمات والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية، مضيفا أن مهرجان العودة للمدارس يأتي بمشاركة 50 عارضا بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 39%.

وأكد «الزيني»، أن هناك 68 عارضا يشاركون في المعارض الثلاثة التي تقيمها الغرفة التجارية، بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

تخفيف العبء على المواطنين

ودعا سمير شطا سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط المواطنين لزيارة معرض أهلا بالمدارس، والذي يقدم تخفيضات كبيرة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وحث المشاركين فى المعرض على الالتزام بالتخفيضات والأسعار المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه قال أحمد أمين، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامة المعرض توفير جميع المستلزمات الدراسية بمكان واحد، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتمكن الأسر من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة، مضيفا أن معرض مدينة دمياط الجديدة يشارك فيه 50 عارضا، بينما معرض شارع الجلاء بمدينة دمياط يشارك فيه 10 عارضين، أما المعرض الثالث بمدينة فارسكور فيشارك فيه 8 عارضين، بإجمالى 68 عارضا من أكبر وأشهر تجار محافظة دمياط.