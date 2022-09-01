المخرج خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافي لمدة عام آخر

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا باستمرار المخرج خالد جلال في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام آخر.

ووجه «جلال» الشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، على ثقتها، مؤكدًا أنه سيبذل المزيد من الجهد، للمساهمة في إنجاز خطة عمل الوزارة بصورة مشرفة.

من هو خالد جلال؟

وحصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عامًا.

وتولى «جلال»، رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015.

وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد إخراجه مسرحية «المحاكمة»، التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019.

ختام فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي

في سياق آخر اختتم قطاع الإنتاج الثقافي، أمس الأربعاء فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بحضور كوكبة من ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وقدمت فرقة رضا، مجموعة متميزة من أشهر استعراضاتها، لرائد استعراضات الفن الشعبي الفنان محمود رضا، على ألحان الموسيقار على إسماعيل، بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.