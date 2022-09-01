قصور الثقافة تدشن فعّاليات فنية بقرى «حياة كريمة» في دمياط

في إطار مبادرة «حياة كريمة» الثقافية، وضمن خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تهدف لتنمية الوعي بقري ونجوع مصر، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعالياتها الثقافية والفنية، بقرى حياة كريمة في محافظة دمياط خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتتعاون في تنظيم الفعاليات عدة جهات حكومية من بينها وزراتي «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، إضافة جمعيات المجتمع المدني، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في دمياط

تتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية تشمل عروضًا فنية «أراجوز للأطفال، تنورة، مسرح عرائس، كورال أطفال، لقاءات توعوية للشباب، ندوات وورش حكي، سهرات في دوار العمدة»، بالإضافة إلى ورش فنية في مجالات «الحلي، خشب القشرة، عجينة السيراميك، الديكوباج، الرسم والتلوين، وورش الحكي والالعاب الشعبية، الخيامية والبامبو».

كما سيتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة من خلال المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدراس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، وتدشين مركزًا لاكتشاف الموهوبين في مجالات «التمثيل، الشعر، الموسيقي، العزف، والغناء»، ورصد جوائز للفائزين الخمس الأوائل في كل مجال من هذه المجالات.

مشروع المكتبة الطوافة

في سياق آخر، أطلقت قصور الثقافة بالسويس مشروع المكتبة الطوافة في أحياء وميادين محافظة السويس لتوصيل رسالة الدولة المصرية الحديثة إلى جميع فئات الشعب المصري الاطفال منهم والكبار، بأن العلم والمعرفة والثقافة والفنون أساس تقدم الأمم وأن مواجهة الفكر يجب أن يكون بالفكر.

كما نظمت قصور الثقافة بشمال سيناء، عددا من الأنشطة الصيفية لقصر ثقافة العريش، التي تضمنت عمل ورش «قراءة، رسم حر، واكتشاف مواهب في كافة المجالات الثقافية والفنية»، فضلا عن ورش رسم مبادرة «اتحضر للأخضر»، وورشة التصوير الزيتي للشباب تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.