وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام «43» بمشاركة 300 فنان تشكيلي

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدورة 43 من المعرض العام الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تحت عنوان «ذات مصر المعاصرة»، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 5 سبتمبر 2022، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور أحمد صقر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالمنيا، عن ملامح المعرض قائلا: «المعرض العام رصد لذاكرة الوطن خلال عام كامل، وقاربنا على الانتهاء من تنسيق الأعمال في قاعات قصر الفنون، استعدادا للافتتاح يوم الإثنين المقبل».

وتقام الدورة الحالية تحت عنوان «ذات مصر المعاصرة»، لأن الفنانين التشكيليين يعبرون عن ذاتيتهم، ولكن في الوقت نفسه يعبروا عن ذاتية الوطن، لأن المبدع يعبر عن ذاته من خلال المجتمع الذي يعيش فيه، فالفنان هو جزء من الكل، ومن المتوقع أن تقوم لجنة المقتنيات بوزارة الثقافة باقتناء بعض الأعمال الفنية من المعرض.

300 فنان يشاركون في المعرض

وأضاف «صقر»: «من أبرز الملاحظات على هذه الدورة الإقبال الكبير من الفنانين على المشاركة، وعدد المشاركين في هذ الدورة يتجاوز 300 فنان، ولولا التخوف من تكدس قصر الفنون كنا قبلنا عدد أكبر».

وتابع: «من الملاحظات أيضا عودة بعض الفنانين التشكيليين الكبار إلى المشاركة في المعرض، بعد عزوف هذه الأسماء عن المشاركة منذ 10 سنوات، ثقة في التيمة وفي القومسيير شخصيا من بينهم الدكتور محسن حمزة، الأستاذ بقسم التصوير، والدكتور محمد على خاطر وكيل كلية الفنون الجميلة بالمنيا، الدكتور محمد عبدالمنعم، رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بالمنيا»، والعديد من الأسماء التي يصعب حصرها.

400 عمل فني

يضم المعرض أعمالا تتعدى 400 عمل فني، في جميع المجالات «التصوير ، النحت، الجرافيك ، الديجيتال آرت، والتجهيز في الفراغ، الخزف، وحتى الأشغال الفنية»، وتستمر الدورة لمدة شهر، ويمكن زيارة المعرض بقصر الفنون يوميا من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، ومن 5 حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة.