وزيرة الثقافة تطلق برنامج «هل هلالك» وتكرم أبطال انتصار الـ10 من رمضان

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، النسخة السادسة من برنامج «هل هلالك»، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك على المسرح المفتوح بساحة الهناجر، وتقدم فعاليات البرنامج مجانا للجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية التي يقدمها القطاع خلال البرنامج، الذي يستمر حتى 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجاري.

ويشارك في حضور الحفل الدكتور سالم بن محمد المالك مدير منظمة إيسسكو، وقيادات وزارة الثقافة.

تكريم أبطال أكتوبر

واستهل البرنامج أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويُكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر. وقال المخرج خالد جلال: «نحن نحتفل بذكرى انتصار 10 من رمضان، ونتذكرها ملهمة لنا في الحاضر لبناء المستقبل».

وأضاف المخرج خالد جلال، إن قطاع الإنتاج الثقافي يسعد الليلة بتكريم نخبة من الأبطال الذين شاركوا في انتصار العاشر من رمضان، وكذلك تكريم نخبة من نجوم الفن الذين شاركوا في تقديم الأعمال الفنية وأعلن عن تدشين النسخة الخامسة من مسابقة أنا المصري.

افتتاح معرض وثائقي

كما افتتحت وزيرة الثقافة فعاليات اليوم أيضا، بمعرض وثائقي بعنوان «مساجد القاهرة التاريخية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في قاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، ويختتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال «روح الشرق» بجامعة عين شمس.